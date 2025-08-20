Emmanuel Macron tartós háború veszélyére figyelmeztetett a közel-keleti térségben

„A készülő offenzíva csakis igazi katasztrófához vezethet mindkét nép számára” – írta a francia elnök az X-en azt követően, hogy tárgyalt II. Abdalláh jordániai királlyal, illetve Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
Macron ismételten tartós tűzszünetre intette a feleket a Gázai övezetben.
A konfliktus lezárásához további feltételként említette a palesztinok lakta térségben fogva tartott izraeli túszok szabadon engedését, a Hamász terrorszervezet lefegyverzését, a palesztin hatóság megerősítését, valamint a térség nagyszabású humanitárius segélyezését.
Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter előzőleg bejelentette, hogy jóváhagyta a Gázaváros elfoglalásáról szóló terveket, s 60 ezer tartalékos behívását is elrendelte.
A Hamász pedig azt közölte, hogy pozitív választ adott a nemzetközi közvetítőknek egy újabb tűzszüneti javaslatra.
Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman)