Emmanuel Macron tartós háború veszélyére figyelmeztetett a közel-keleti térségben

Emmanuel Macron francia elnök szerdán tartós háború veszélyére figyelmeztetett a közel-keleti térségben Izrael Gázaváros ellen tervezett hadműveletével kapcsolatban.

„A készülő offenzíva csakis igazi katasztrófához vezethet mindkét nép számára” – írta a francia elnök az X-en azt követően, hogy tárgyalt II. Abdalláh jordániai királlyal, illetve Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

Macron ismételten tartós tűzszünetre intette a feleket a Gázai övezetben.

A konfliktus lezárásához további feltételként említette a palesztinok lakta térségben fogva tartott izraeli túszok szabadon engedését, a Hamász terrorszervezet lefegyverzését, a palesztin hatóság megerősítését, valamint a térség nagyszabású humanitárius segélyezését.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter előzőleg bejelentette, hogy jóváhagyta a Gázaváros elfoglalásáról szóló terveket, s 60 ezer tartalékos behívását is elrendelte.

A Hamász pedig azt közölte, hogy pozitív választ adott a nemzetközi közvetítőknek egy újabb tűzszüneti javaslatra.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman)