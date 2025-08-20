A nemzetépítők által elért szuverenitásunkat ma is védenünk kell – Varga Mihály augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen vett részt New Yorkban

Augusztus 20-a alkalmat ad arra, hogy méltóképpen emlékezzünk meg mindazokról, akik a magyar nemzet fennmaradásáért, felemelkedéséért és szuverenitásáért cselekedtek, bárhol is éljünk a világban – jelentette ki Varga Mihály a magyar közösség augusztus 20-i ünnepi megemlékezésén a New York-i Magyar Házban. A jegybankelnök hozzátette: elődeink szuverenitás érdekében tett erőfeszítései többek között abban is megnyilvánulnak, hogy a magyarok ma is saját pénzzel és monetáris politikával rendelkezhetnek.

Varga Mihály kiemelte: augusztus 20-a a magyarok egységének jelképe, a magyarság egyetemes ünnepe, ezért különös jelentősége van annak, hogy a magyar diaszpóra minden pontján megünnepeljük. Mint mondta:

augusztus 20-a arra is lehetőséget nyújt, hogy megmutassuk tiszteletünket a közösségek iránt, amelyekbe tartozunk.

Ez nemcsak az egyetemes magyar sorsközösséget jelenti, amelybe mind a 15 millió honfitársunk beletartozik, hanem azokat a kis közösségeket is, amelyben mindennapjainkat éljük. A diaszpórában elő magyarok pedig éppúgy képviselik ma a magyarságtudat esszenciáját, mint ahogy a Szent István idejében élt elődeink közösségei tették – emlékeztetett Varga Mihály.

A jegybankelnök hozzátette: első királyunk olyat országot hagyott ránk, amelynek népe a mai napig megőrizte nemzeti karakterét, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz és a szabad döntéshez való ragaszkodását.

Az ezeréves államisággal bíró magyarságnak ezt az örökséget kell továbbvinni a mindennapokban

– fogalmazott Varga Mihály.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke hivatalos úton van az Egyesült Államokban, ahol részt vesz a Federal Reserve Bank által szervezett konferencián Jackson Hole-ban. A konferencia a világ egyik legjelentősebb gazdaságpolitikai fórumaként a globális pénzügyi és gazdasági kérdések megvitatására ad lehetőséget.

Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (Fotó: MTI/Kovács Attila)