Véget ért Donald Trump megbeszélése az európai vezetőkkel, megkezdődött az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése

Véget ért Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezésről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében – közölte hétfőn éjjel az amerikai elnök hivatalának egyik tisztségviselője. Trump megerősítette, hogy ezt követően telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, továbbá megkezdődött az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése is.

A washingtoni tanácskozáson jelen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az előzetes nyilatkozatok szerint a találkozón Zelenszkij és európai szövetségesei tűzszünetet sürgettek és biztonsági garanciákat kértek Ukrajna számára.

Ursula von der Leyen a megbeszélést követően arról tett közzé üzenetet, hogy fontos pillanathoz érkeztek az ukrajnai háború rendezését illetően. Mint fogalmazott, szövetségesekként és az ukrajnai és európai béke barátaiként gyűltek egybe az amerikai fővárosba. Donald Trump egy közösségi bejegyzésben arról számolt be, hogy telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Hozzátette: jó találkozót tartottak az európai vezetőkkel, és ezen egyebek között az összehangolt biztonsági garanciákat vitatták meg.

António Costa, az Európai Tanács elnöke eközben Brüsszelben közölte, hogy keddre összehívta az EU-tagországok állam- és kormányfőinek online megbeszélését a washingtoni tárgyalásokon született eredmények megvitatására.

Trump szerint elérhetővé vált egy békemegállapodás

Donald Trump elmondta, hogy elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására, amelyről az európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén beszélt az amerikai elnök.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Donald Trump elmondta, sikerült „számos kérdést lefedni” a Volodimir Zelenszkijjel tartott kétoldalú megbeszélésén. Trump hangsúlyozta, hogy az ukrán vezetővel tartott megbeszélése nyomán sikeresnek ítéli a napot, s következő lépésként megpróbál összehozni egy háromoldalú csúcstalálkozót Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével.

Az amerikai elnök beszélt arról is: várakozásai szerint Putyin elenged további, több mint ezer ukrán hadifoglyot, amint sikerül megállapodni egy háromoldalú találkozóról. Mint fogalmazott: „Azt hiszem, látni fogják, hogy Putyin elnök is nagyon szeretne tenni valamit. (…) Tudom, hogy több mint 1000 fogoly van, és tudom, hogy szabadon fogják őket engedni, talán nagyon hamar”. Emlékeztetett arra, hogy Alaszkában tartott augusztus 15-i találkozójukon az orosz elnök elfogadta, hogy lesznek biztonsági garanciák Ukrajna számára, bármilyen békemegállapodás is szülessen.

„Putyin elnök nagyon jelentős lépésként beleegyezett abba, hogy Oroszország biztonsági garanciákat fogadjon el Ukrajna számára, és ez az egyik legfontosabb pont, amelyet figyelembe kell vennünk, és ezt a tárgyalások során meg fogjuk fontolni”

– szögezte le Trump, hozzátéve, „úgy gondolom, hogy az európai nemzetek fogják viselni a terhek nagy részét. Mi segíteni fogunk nekik.”

Zelenszkij hozzászólásában arról beszélt, hogy az amerikai elnökkel folytatott megbeszélésének kiemelt témái az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és a humanitárius kérdések voltak.„Nagyon jó beszélgetés volt, nagyon érzékeny témákról beszéltünk. Az első a biztonsági garanciák (…) Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok ilyen jelzést küldjön, és kész biztonsági garanciákat adni” – közölte az ukrán vezető. Megerősítette, hogy a fogolycserék kérdését is megvitatták.

Kapcsolódó tartalom Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, jelentette ki Zelenszkij

Friedrich Merz német kancellár tűzszünetet sürgetett, mondván, hogy enélkül nem tudja elképzelni a béketárgyalásokat. „Dolgozzunk ezen, és gyakoroljunk nyomást Oroszországra” – mondta. Emmanuel Macron francia elnök pedig Trump elnök háromoldalú találkozóra vonatkozó felvetésére reagálva négyoldalú találkozót szorgalmazott az európaiak részvételével.

„Úgy gondolom, hogy ennek folytatásaként négyoldalú találkozóra lenne szükségünk, mert amikor biztonsági garanciákról beszélünk, akkor az egész európai kontinens biztonságáról beszélünk”

– érvelt a francia elnök.

Megkezdték Putyin és Zelenszkij találkozójának előkészítését

Donald Trump magyar idő szerint hétfő este a Truth Social nevű közösségi felületen arról számolt be, hogy megkezdték a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közti találkozó előkészítését.

Az amerikai elnök közölte, hogy az európai vezetőkkel folytatott „nagyon jó” megbeszéléseit követően felhívta orosz hivatali partnerét, és megkezdték Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését egy még meghatározásra váró helyszínen. Hozzátette, hogy ezt követően fognak háromoldalú találkozót tartani már az ő részvételével.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit kormányfő, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár és Mark Rutte NATO-főtitkár (b-j) az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozó kezdetén a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)