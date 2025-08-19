Vádat emeltek a magdeburgi tömeges gázoló ellen, több száz emberrel akart végezni

Gyilkosság, gyilkossági kísérlet és testi sértés miatt emeltek vádat a Magdeburgban tavaly decemberben elkövetett tömeges gázolás gyanúsítottja ellen – jelentette be a német ügyészség kedden.

A közlemény szerint a vádlott a lehető legtöbb emberrel akart végezni, és feltehetően heteken át készült a gyilkosságokra.

Az összesen hatrendbeli gyilkossággal, 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel és 309 testi sértéssel vádolják a férfi a közlés szerint az elkövetés idején nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, a bűncselekmény hátterében pedig egy magánjogi vita, illetve több, elutasított feljelentés nyomán érzett düh állhat.

A vádlott, egy iszlámellenes aktivista orvos, aki négyszáz métert hajtott a tömegben, 2006-ban érkezett Németországba és a Magdeburgtól mintegy 40 kilométerre fekvő Bernburgban praktizált.

Kiemelt kép: Magdeburg, összetört autó a helyszínen 2024. december 21-én hajnalban, miután este egy szaúd-arábiai származású, Németországban élő orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)