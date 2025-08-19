Műsorújság
Több száz métert zuhant egy 29 éves hegymászó, már csak a holttestére találtak rá

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.19. 17:17

| Szerző: hirado.hu
Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal német hegymászó a Grossglockner, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében.

A tiroli rendőrség kedden közölte, hogy a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.

Három másik alpinista látta, amint a fiatalember a Teufelshorn csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá.

A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek.

További részletet a balesetről nem tettek közzé. A Teufelshorn hegycsúcs a Középső-Alpokban található Grossglockner mellett fekszik, amely 3798 méteres magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: (MTI/EPA/Lisi Niesner)

