Szörnyű tragédia: öngyilkos lett egy képviselő a finn parlamentben

A képviselő júniusban még arról számolt be, hogy vesebetegség miatt kezelést kapott, de néhány hét pihenő után készen állt folytatni parlamenti munkáját. A tragédia után a rendőrség és a parlament biztonsági igazgatója, Aaro Toivonen is nyilatkoztak. Toivonen kezdetben halálos balesetről beszélt, a helyszínelés pedig a mentőszolgálatok, a rendőrség és a katasztrófavédelem koordinálásával zajlott.
A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, valamint megerősítette az öngyilkosság tényét.
Petteri Orpo miniszterelnök bejelentette, hogy a Koalíciós Párt miniszteri csoportja egy időre felfüggeszti a politikai témájú egyeztetéseket a tragédia miatt.
Kiemelt kép: A finn parlament épülete (Fotó: Getty Images)
