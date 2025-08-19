Műsorújság
Szörnyű tragédia: öngyilkos lett egy képviselő a finn parlamentben

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.08.19. 14:51

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Öngyilkosságot követett el a finn parlament épületében a 30 éves Eemeli Peltonen, a Finn Szociáldemokrata Párt (SDP) képviselője – írja a Mandiner. Peltonen 2023 óta volt a törvényhozás tagja, részt vett az igazgatási, valamint a jogi bizottság munkájában.

A képviselő júniusban még arról számolt be, hogy vesebetegség miatt kezelést kapott, de néhány hét pihenő után készen állt folytatni parlamenti munkáját. A tragédia után a rendőrség és a parlament biztonsági igazgatója, Aaro Toivonen is nyilatkoztak. Toivonen kezdetben halálos balesetről beszélt, a helyszínelés pedig a mentőszolgálatok, a rendőrség és a katasztrófavédelem koordinálásával zajlott.

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, valamint megerősítette az öngyilkosság tényét.

Petteri Orpo miniszterelnök bejelentette, hogy a Koalíciós Párt miniszteri csoportja egy időre felfüggeszti a politikai témájú egyeztetéseket a tragédia miatt.

Kiemelt kép: A finn parlament épülete (Fotó: Getty Images)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

