Benjámin Netanjahu szerint Sorosék egy terrorállammal és tömeggyilkosokkal fogtak össze

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön a konzervatív rádiós műsorvezetőnek, Mark Levinnek nyilatkozott, és azt állította, hogy Soros György a Hamász és Irán oldalára állt Izrael elleni háborúban — mind a terepen, mind a médiában.

Levin Netanjahuhoz fordult az antiszemitizmus növekedéséről azután, hogy 2023. október 7-én a Hamasz terrortámadást követően 1200 izraelit öltek meg, és több mint 250 embert túszként vittek Gázába – írja a Breitbart.

Netanjahu így fogalmazott:

„Ez egy rágalmazó és hazugságokkal teli kampány, amelyet a Hamász hajt végre, de különböző civil szervezetek [NGO-k] támogatják: ugyanazok, akik az Antifa és más, hihetetlenül Amerika-ellenes tüntetéseket szerveznek, Katar és Irán, és talán más nagyhatalmak támogatásával is, és bizonyos NGO-k, például a Soros Alapítvány [Open Society] is ebben részt vesznek. Tehát ők kvázi összefognak Izrael ellen — nemcsak a terepen, ahol harcolunk az Irán által vezetett terrortengely ellen, amelynek része a Hamasz, hanem a média és a közvélemény harcában is, hogy lerántsuk a leplet az Izraellel kapcsolatos hazugságokról.”

A cikk megemlíti, hogy az Open Society Foundation a baloldali Demokrata Párt támogatója, amit Soros György hozott létre, jelenleg pedig fia, Alex Soros irányítása alatt áll. Az alapítvány gyakran radikális programokat finanszíroz.

Magát Sorost – aki holokauszt-túlélő zsidó – erősen Izrael-ellenesnek írják le, aki olyan csoportokat támogatott, mint a J Street, amelyek gyakran ellenzi az izraeli kormány politikáját, és a médián vagy a Capitol Hill-en keresztül igyekeznek Izraelt rágalmazni.

Benjámin Netanjahu beszélt a gázai helyzetről is, mondván, hogy ugyan éhínség nem, de a Hamász által létrehozott „megfosztottság” helyzete fennáll, mivel a szervezet ellopja az ENSZ és mások által nyújtott segélyeket.

Az izraeli miniszterelnök összekapcsolta az Izrael ellen tüntetőket az Amerikával szemben tüntető csoportokkal – legyenek azok Iránban vagy az amerikai egyetemek kampuszain. „Nem csak izraeli zászlókat égetnek el, hanem amerikai zászlókat is” – jegyezte meg az izraeli miniszterelnök.

Kiemelt kép: Soros György érkezik az 51. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferenciára (MSC) 2015. február 6-án Fotó: MTI/EPA/Andreas Gebert)