Robert Fico üdvözölte a konfliktus lezárását célzó tárgyalások alakulását

Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában kedden közzétett videójában üdvözölte az ukrajnai konfliktus lezárását célzó tárgyalások alakulását, de rámutatott: egyelőre több megoldatlan kérdés van az ügyben.

Az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van. Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává – hangsúlyozta Fico. Hozzátette, hogy ő személyesen mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik előfeltétel, hogy párbeszédet kell folytatni „az Ukrajnát érintő területi változásokról”, amelyek nélkül – mint mondta – ezt a konfliktust nem lehet megoldani.

„Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik, a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni” – fogalmazott Fico. A miniszterelnök egyúttal hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.

Mindazonáltal több megoldatlan kérdés van – szögezte le Fico. Ezeket részletezve erőteljesen bírálta azt a felvetést, miszerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák keretében 100 milliárd euró értékben kellene fegyvereket vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól úgy, hogy ezt az összeget az EU-nak kell kifizetnie.

„Ez egy rossz vicc” – szögezte le Fico, de szkeptikus álláspontra helyezkedett azzal az ötlettel kapcsolatban is, amely szerint újabb szankciókkal kellene sújtani Oroszországot, amennyiben a béketárgyalások nem a nyugatiak elvárásai szerint alakulnának.

