A német kancellár elmondta, mikor találkozhat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – közölte Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek „lesz-e bátorsága” ehhez.

Mint mondta, az orosz-ukrán csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy nem szabad Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni. Egyben pedig üdvözölte a Trump által kilátásba helyezett, Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat. „Az Amerikai Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat adni, és ezeket az európaiakkal közösen koordinálni. Tehát egy békeszerződés esetén Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap, ez a mai napon elért eredmény” – húzta alá a német politikus.

Merz azt mondta, hogy a következő hetekben további ilyen találkozókra kerül sor:

kedden az Ukrajnát segítő, úgynevezett tettrekészek koalíciójának államai ülnek össze, az Európai Unió pedig rendkívüli csúcstalálkozót tart.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről. Hangoztatta, hogy nem „szünetre, hanem tényleges békére” van szükség az ukrajnai háborúban. Hozzátette, hogy elképzelései szerint tíz napon belül kidolgozzák az országának nyújtott biztonsági garanciákat, amelyekről kiemelten szó esett a mostani megbeszélésen.

Zelenszkij közölte azt is, hogy területi kérdésekről Ukrajna közvetlenül fog Oroszországgal tárgyalni.

Mark Rutte NATO-főtitkár a washingtoni tárgyalás után a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában nagyon sikeresnek minősítette washingtoni tárgyalásaikat. A The Ingraham Angle című műsorban nyilatkozva közölte, hogy a találkozón megvitatták az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, és nem esett szó katonák telepítéséről.

Alexander Stubb finn elnök elmondta, hogy a biztonsági garanciák részleteit a következő, nagyjából egy héten belül kidolgozhatják. Hozzátette: a hétfői megbeszélés legfontosabb megállapítása az volt, hogy a vérontásnak véget kell vetni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyebek között azt emelte ki, hogy a NATO-tagországoknak kollektív védelmet biztosító cikkelyhez hasonló garanciákról van szó.

Emmanuel Macron francia államfő arról is beszélt, hogy amennyiben a mostani erőfeszítések nem vezetnek eredményre, fokozni kell az Oroszország ellen kiszabott nemzetközi szankciókat.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója moszkvai idő szerint keddre virradóra beszámolt Trump és Putyin telefonbeszélgetéséről, amelyet az amerikai elnök és az európai vezetők találkozója után folytattak. Usakov szerint Trump az európai vezetőkkel és Zelenszkijjel folytatott fehér házi megbeszéléseiről tájékoztatta az orosz elnököt a mintegy 40 perces – „őszinte és konstruktív hangnemben folytatott” – telefonhívás során.

Az orosz elnök ismételten hangsúlyozta Trump személyes erőfeszítéseinek fontosságát a tartós ukrajnai rendezéshez vezető megoldások keresésében. Megvitatták az alaszkai csúcstalálkozót is: „Elnökünk melegen megköszönte amerikai kollégájának a vendégszeretetet, a csúcstalálkozó jó szervezését Alaszkában és a találkozó során elért előrelépést az ukrán válság békés rendezése felé”.

Usakov szerint Putyin és Trump támogatták a közvetlen tárgyalások folytatását az orosz és az ukrán delegációk között. Megállapodtak abban is, hogy továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn egymással az ukrajnai és más aktuális nemzetközi és kétoldalú napirendi kérdésekben.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a berlini kancellárián 2025. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA pool/Filip Singer)