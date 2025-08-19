Magyarországon találkozhat egymással Putyin és Zelenszkij a The Guardian szerint

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára Magyarországon kerülhet sor – erről írt az angol The Guardian.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egyaránt reményüket fejezték ki, hogy hétfői találkozójuk végül háromoldalú tárgyalásokhoz vezethet Vlagyimir Putyinnal, akinek erői lassan haladnak előre Kelet-Ukrajnában.

Trump hétfő késő esti közösségi média-bejegyzésében azt írta, hogy felhívta az orosz elnököt, és megkezdte egy Putyin–Zelenszkij találkozó megszervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök részvételével.

Donald Trump az európai vezetőknek azt mondta, hogy Putyin ezt a sorrendet javasolta — idézi a Reuters egy európai delegációban lévő forrást.

A The Guardian beszámolója szerint a Kreml hivatalosan még nem erősítette meg, ám egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint a Putyin–Zelenszkij találkozóra Magyarországon kerülhet sor. A lap egyéb helyszíneket meg sem említett. A két vezető az elkövetkező két hétben találkozik, erről Friedrich Merz német kancellár beszélt a találkozót követően.

Az utolsó közvetlen tárgyalások Oroszország és Ukrajna között júniusban zajlottak Törökországban. Putyin korábban visszautasította Zelenszkij nyilvános meghívását a személyes találkozóra, és helyette alacsony szintű delegációt küldött.

Szintlépés

Ami pedig az előbb említett delegációkat illeti, megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon, erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója keddre virradóra az orosz sajtóval.

A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat.

„Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek a említett közvetlen tárgyalásokon” – mondta Usakov.

A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott, Trump tájékoztatta Putyint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőjével folytatott tárgyalások eredményéről.

Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. A múlt pénteki alaszkai tárgyalással kapcsolatban Putyin köszönetet mondott a vendégszeretetért, a csúcs jó megszervezéséért és a találkozó során elért előrelépésért az ukrán válság békés rendezése felé.

A két elnök a moszkvai tájékoztatás szerint megállapodott a szoros kapcsolattartás folytatásában az ukrajnai és egyéb aktuális nemzetközi és kétoldalú kérdésekben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)