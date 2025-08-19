Lavrov szerint az európai vezetőkkel ellentétben Trump őszintén szeretne hosszú távú békét teremteni

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov szerint az alaszkai csúcstalálkozó megmutatta, hogy az európaiakkal ellentétben Donald Trump amerikai elnök őszintén szeretne hosszú távú eredményt elérni az ukrán rendezésben.

Lavrov szerint az amerikai elnök és csapata olyan eredményt akar elérni, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik mindenhol

azt hangoztatják, hogy csak a tűzszünet számít, és utána továbbra is fegyvereket szállítanak Ukrajnának

– írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség nyomán a Magyar Nemzet.

Lavrov kiemelte, hogy az alaszkai tárgyalásokon jó hangulat uralkodott, ami tükröződik a két ország vezetőinek nyilatkozataiban is.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio a Fox News amerikai televíziós hálózatnak adott interjút, miután Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt.

🚨BREAKING: Secretary of State Marco Rubio takes us INSIDE the Trump-Putin PHONE CALL that took place after Zelenskyy’s visit to the White House 🚨 Russia’s President told Trump “SURE, I will MEET with Zelenskyy” 🤯@MarcoRubio: “The next meeting will be between President… pic.twitter.com/hmR8ihiQA3 — Jesse Watters (@JesseBWatters) August 19, 2025

„Háromévnyi patthelyzet, tárgyalások és a körülmények változásának hiánya után

most először látszik némi előrelépés”

– emelte ki.

„Már nem adunk fegyvereket és pénzt Ukrajnának. Most fegyvereket adunk el nekik, és az európai országok a NATO-n keresztül fizetnek érte. A NATO-t használják fel a fegyverek megvásárlására és Ukrajnába szállítására” – fejtette ki, és azt is hozzátette, most azon dolgoznak, hogy létrejöjjön a Putyin–Zelenszkij-találkozó.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy magyar idő szerint hétfő este Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezésről tartott megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd az európai vezetőkkel is egyeztetett a Fehér Ház keleti termében. Trump ezt követően telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megkezdődött az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése is.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)