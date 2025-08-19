Kim Dzsongün felpörgeti a nukleáris fegyverkezést válaszul az USA–Dél-Korea hadgyakorlatra

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongün kijelentette, hogy országának gyorsan ki kell bővítenie nukleáris fegyverzetét, míg az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatait „a háború provokálására irányuló szándékuk nyilvánvaló kifejezésének” nevezte az állami hírügynökség, a KCNA közlése szerint.

Dél-Korea és szövetségese, az Egyesült Államok ezen a héten kezdte meg közös katonai gyakorlatait, amelyek keretében tesztelik a fokozott észak-koreai nukleáris fenyegetésekre adott, továbbfejlesztett válaszlépéseket.

Phenjan rendszeresen bírálja az ilyen gyakorlatokat, mint az invázióra való felkészülést, és néha fegyverkísérletekkel válaszol rájuk, de Szöul és Washington szerint ezek tisztán védekező jellegűek.

A 11 napos, Ulchi Freedom Shield nevű éves gyakorlatok mérete hasonló lesz a 2024-eshez, de a 40 terepgyakorlatból húszat szeptemberre halasztanak – közölte korábban a dél-koreai hadsereg.

A gyakorlatok egyértelműen kifejezik szándékukat, hogy továbbra is ellenségesek és konfrontatívak maradjanak Észak-Koreával szemben

– mondta Kim Dzsongün hétfőn a KCNA szerint. Hozzátette, hogy a biztonsági helyzet miatt Észak-Koreának „gyorsan bővítenie” kell nukleáris fegyverzetét, és megjegyezte, hogy a legutóbbi amerikai-dél-koreai gyakorlatok nukleáris elemet tartalmaztak.

Kiemelt kép: Kim Dzsongün Phenjanban 2024. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat pool/Gavriil Grigorov)