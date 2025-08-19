Így reagált Zelenszkij, amikor Putyin meghívta Moszkvába

Vlagyimir Putyin orosz elnök javasolta, hogy bilaterális találkozót szervezzenek ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel Moszkvában – írja a Le Figaro.

A francia hírportál két meg nem nevezett forrásra hivatkozva ír arról, hogy a meghívás a hétfői Trump–Putyin telefonbeszélgetés során történt, amelyre a Volodimir Zelenszkijjel és az európai uniós vezetőkkel tartott találkozón kerítettek sort.

A Le Figaro forrásai szerint „Putyin említette Moszkvát” ezen a hétfői híváson.

Az ukrán elnök, aki éppen a Fehér Házban tartózkodott európai vezetőkkel, állítólag elutasította az orosz elnök meghívását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)