Fokozódik a feszültség: Donald Trump hadihajókat vezényel Venezuela partjaihoz

Az Egyesült Államok három hadihajót vezényel Venezuela partjaihoz a következő napokban. Sajtóinformációk szerint a Trump-adminisztráció több ezer katonát, valamint felderítő és harci eszközöket is bevethet a latin-amerikai drogkartellek elleni küzdelemben. Mindeközben Nicolás Maduro venezuelai elnök bejelentette, hogy 4,5 millió civil önkéntes mozgósítását rendelte el, válaszul Amerika háborús fenyegetéseire.

Három amerikai Aegis irányított rakétákkal felszerelt romboló érkezik Venezuela partjaihoz a következő 36 órában, hogy reagáljanak a latin-amerikai drogkartellek jelentette fenyegetésekre – erősítette meg a Reuters hírügynökségnek több amerikai tisztviselő.

A források szerint a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson hadihajók a következő napokban érkezhetnek meg. Úgy tudják, hogy Donald Trump amerikai elnök mintegy négyezer tengerészt és tengerészgyalogost és egy P–8 Poseidon felderítő repülőgépet vezényelt a Karib-térségbe.

A tervek szerint a Venezuela közelében zajló hadműveletek akár több hónapig is eltarthatnak. A haditengerészeti eszközöket nemcsak hírszerzésre, hanem célzott csapásokra is bevethetik.

Venezuela kommunikációs minisztériuma egyelőre nem reagált a keddi sajtóhírekre. Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn kijelentette, hogy országa megvédi magát, legyen szó tengerről, égről vagy szárazföldről. A helyzetet „egy hanyatló birodalom különös és bizarr fenyegetésének” nevezte, anélkül, hogy közvetlenül utalt volna az amerikai hadihajókra.

Venezula önkéntesek millióinak mozgósítását jelentette be

Nicolás Maduro hétfőn bejelentette 4,5 millió civil önkéntes mozgósítására készül, válaszul az Egyesült Államok háborús fenyegetéseire. A venezuelai elnök hozzátette, hogy megerősítik a városi és vidéki alakulatokat, és harci egységeket szerveznek a gyárakban és a munkahelyeken is.

Nicolás Maduro a nép, a rendőrség és a fegyveres erők tökéletes egységének nevezte a mozgósítást, amely szerinte Venezuela békéjét és szuverenitását biztosítja.

A bejelentés előtt Vladimir Padrino López védelmi miniszter azzal vádolta meg Washingtont, hogy a kábítószer-ellenes fellépés ürügyén próbálja igazolni a térségben folytatott katonai műveleteit.

Az elmúlt hetekben tovább nőtt a feszültség Caracas és Washington között, miután az amerikai igazságügyi minisztérium 50 millió dollárra emelte a venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat. A döntést arra hivatkozva jelentették be, hogy Niculás Maduro nemzetközi drogkartellekkel áll kapcsolatban.

A venezuelai elnök határozottan tagadta a vádakat, amelyeket politikai indíttatású támadásnak nevezett. Niculás Maduro szerint a mostani mozgósítás egyértelmű üzenetként szolgál: Venezuela kész megvédeni magát minden külső fenyegetéssel szemben.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnök 2024. július 31-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena)