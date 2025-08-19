Emmanuel Macron szerint Putyin egy ragadozó, a francia elnök borúlátó Trump béketörekvéseit illetően

Nem osztja Donald Trump amerikai elnök derűlátását a békeszerződés megkötésének lehetőségéről Emmanuel Macron. A francia elnök erről az amerikai NBC News csatornának beszélt.

„Ha megnézem a helyzetet és a tényeket, nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna, de talán túl borúlátó vagyok” – nyilatkozta a francia államfő. Emmanuel Macron egy másik keddi interjúban arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „egy ragadozó, egy ogre a küszöbünkön, akinek folyamatosan ennie kell a saját túlélése érdekében”.

A francia elnök az LCI csatornának elmondta: 2007-2008 (a grúziai orosz beavatkozás) óta Putyin ritkán tartotta be ígéreteit. Folyamatosan destabilizáló erő volt, és megpróbálta felülvizsgálni a határokat, hogy kiterjessze hatalmát.

A francia államfő úgy vélte, hogy „Oroszország tartósan destabilizáló erővé és potenciális fenyegetéssé vált sokunk számára”. Hozzátette: egy ország, amely költségvetésének 40 százalékát katonai célú felszerelésekre költi és több mint 1,3 milliós hadsereget mozgósított, nem fog egyik napról a másikra visszatérni a békéhez és a nyitott demokratikus rendszerhez. Emmanuel Macron szerint Oroszország fenyegetést jelent az európaiak számára. „Nem szabad naivnak lennünk” – vélekedett.

