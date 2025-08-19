Csehország szerint továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra

Újabb, a béke felé tett lépésnek nevezte a hétfői washingtoni tárgyalásokat Ukrajnáról Jan Lipavsky cseh külügyminiszter. Eljött az ideje annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő befejezze a rakéták kilövését, s leüljön a tárgyalóasztalhoz – vélekedett a politikus.

Martin Dvorák európai ügyekért felelős cseh miniszter úgy véli, hogy a washingtoni találkozó ugyan nem hozott áttörést Ukrajna kérdésében, de nagyon fontos volt. „Az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta mindnyájan ennek befejezését szeretnénk. Ezt Vlagyimir Putyin azonnal megtehetné, hiszen az agressziót ő kezdeményezte. Egyelőre azonban más utakat kell keresnünk” – mondta újságíróknak Martin Dvorák.

Szerinte a washingtoni találkozó nem hozott áttörést, de nagyon fontos volt. „Elhangzott, hogy az Egyesült Államok és az európai államok készek biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, beleértve az amerikai katonák jelenlétét is. Közelebbre került Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij személyes találkozójának a lehetősége is Donald Trump részvételével” – mutatott rá a miniszter.

Martin Dvorák úgy látja, hogy az igazságos és tartós ukrajnai béke érdekében

továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

„A bármiféle orosz területi követelésekkel elsősorban az ukránoknak kell egyetérteniük. Az ő országukról van szó, nekik kell dönteniük. Addig azonban továbbra is támogatnunk kell az ukránokat” – hangsúlyozta az európai ügyekért felelős cseh miniszter kedden Prágában.

Kiemelt kép: Jan Lipavsky cseh külügyminiszter nyilatkozik a sajtó képviselőinek Berlinben 2022. május 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)