Az ukrán fegyveres egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mérhettek csapást az oroszok

A Donyec-medencében harcoló ukrán fegyveres egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mért csapást nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között felsorolt fel több rakétatüzérségi, üzemanyag-, lőszer- és hadianyagraktárt, egy nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő műhelyt, egy harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, egy vontatott 155 milliéteres löveget, három irányított légibombát, egy HIMARS rakétát, továbbá 117 repülőgéptípusú drónt.

A hadijelentés értelmében

az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni,

a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán vészhelyzeti szolgálat)