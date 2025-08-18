Zelenszkij megérkezett, Trump bekísérte a Fehér Házba, elkezdődtek a tárgyalások

Cikkünk frissül.
Az Ovális Irodában, újságírók előtt Trump arról beszélt, hogy jó találkozója volt Putyinnal Alaszkában, és van lehetőség, hogy most előrelépés történjen. Zelenszkij megköszönte az amerikai elnök eddigi erőfeszítéseit, és
átadta felesége levelét, amit Olena Zelenszka Melanie Trumpnak írt.
Arra a kérdésre, hogy ki fog véget vetni a háborúnak, Putyin vagy Zelenszkij, Trump azt válaszolta: „Ha ma minden jól alakul, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor… Úgy gondolom, hogy ezzel jó esélyünk lesz a háború befejezésére.” S hogy kitart-e az amerikai támogatás?
„Soha nem ér véget. Emberek halnak meg, és mi ezt meg akarjuk állítani”
– hangzott az amerikai elnök válasza, aki viszont kitért az elől, hogy ha lenne békemegállapodás, küldene-e amerikai békefenntartókat? Csak annyit mondott: később találkozik az európai vezetőkkel, akkor majd lehet szó biztonsági garanciákról, és az amerikaiak is benne lehetnek majd abban.
„Meg kell állítanunk a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot” – mondta egy kérdésre válaszolva Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukránok határozottan támogatják Trump tervét, hogy a háborút diplomáciai úton zárják le. Megerősítette:
támogatja a Trump által kezdeményezett háromoldalú találkozót, amelyen Zelenszkij és Putyin tárgyalhat közvetlenül az amerikai elnök jelenlétében.
Kizökkentette a világpolitikai diskurzust, és megdicsérte Zelenszkij zakóját az az újságíró, aki februárban betámadta, hogy miért nincs rajta elegáns öltözék. Trump hozzátette, hogy ő is ugyanezt mondta neki. Az öltöny és nyakkendő kérdéséről mi is írtunk.
Trump vette át a szót, és kifejtette: nincs szükség tűzszünetre, stratégiai szempontból is nélkülözhető, a legjobb egy megállapodás, ami teljesen véget vet a harcoknak. Az amerikai elnök és ukrán kollégája is azt szeretné, ha véget érne a háború, és úgy véli, hogy Putyin is így gondolja ezt. Az újságírók megkérdezték Trumptól, hogy melyik félnek vannak jobb ütőkártyái? Trump azt mondta, hogy erre a kérdésre nem akar felelni.
Hozzátette, ez nem az ő háborúja, majd újfent Joe Bident hibáztatta azért, amiért nem állította meg Oroszország invázióját.
Trump megismételte, hogy a háborúnak véget kell vetni, és azt mondta, azt szeretné, ha ez mindenki számára jól végződne.
Nem sokkal később kiküldték a média képviselőit az Ovális Irodából, véget ért a találkozó sajtónyilvános része. A február végi találkozóhoz képest a hétfői békésen zajlott, udvarias maradt a kapcsolat a két elnök között.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban, az Ovális Irodában (Fotó: Mandel NGAN/AFP)