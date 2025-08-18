Zelenszkij megérkezett, Trump bekísérte a Fehér Házba, elkezdődtek a tárgyalások

Kizökkentette a világpolitikai diskurzust, és megdicsérte Zelenszkij zakóját az az újságíró, aki februárban betámadta, hogy miért nincs rajta elegáns öltözék. Trump hozzátette, hogy ő is ugyanezt mondta neki. Az öltöny és nyakkendő kérdéséről mi is írtunk.

A Fehér Ház megkérdezte az ukrán tisztviselőket, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön lesz-e öltöny, amikor hétfőn Donald Trumppal tárgyal Washingtonban – írja az Axios.

Trump vette át a szót, és kifejtette: nincs szükség tűzszünetre, stratégiai szempontból is nélkülözhető, a legjobb egy megállapodás, ami teljesen véget vet a harcoknak. Az amerikai elnök és ukrán kollégája is azt szeretné, ha véget érne a háború, és úgy véli, hogy Putyin is így gondolja ezt. Az újságírók megkérdezték Trumptól, hogy melyik félnek vannak jobb ütőkártyái? Trump azt mondta, hogy erre a kérdésre nem akar felelni.

Hozzátette, ez nem az ő háborúja, majd újfent Joe Bident hibáztatta azért, amiért nem állította meg Oroszország invázióját.

Trump megismételte, hogy a háborúnak véget kell vetni, és azt mondta, azt szeretné, ha ez mindenki számára jól végződne.

Nem sokkal később kiküldték a média képviselőit az Ovális Irodából, véget ért a találkozó sajtónyilvános része. A február végi találkozóhoz képest a hétfői békésen zajlott, udvarias maradt a kapcsolat a két elnök között.