Zelenszkij megérkezett Amerikába, és nem tudja, milyen nap van?

Ukrán katonai sikerekről, a Kijevnek adott, „nem működő” biztonsági garanciákról és a Krím elvesztéséről is írt hétfő hajnali posztjában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kora reggeli órákban, a Trumppal küszöbön álló, „holnapi” találkozója kapcsán. Csakhogy az a találkozó ma, hétfőn lesz.

Az 1994-es budapesti memorandumról, az Ukrajnának adott, ám őszerinte nem működő garanciákról, a Krím elvesztéséről, és

az ukrán „katonai sikerekről” osztotta meg gondolatait

hétfő hajnalban Volodimir Zelenszkij, miután megérkezett Washingtonba.

Az ukrán elnök hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal az amerikai fővárosban. Második alkalommal kerül sor találkozóra a Fehér Házban Trump és Zelenszkij között, két nappal azután, hogy az amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Nem működő garanciák?

Ismert: a megbeszélésre az ukrán elnököt elkíséri Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

„A békének pedig tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajna kénytelen volt feladni a Krímet és a mi keleti országrészünket – a Donbassz egy részét –, és azt Putyin egyszerűen ugródeszkaként használta fel egy újabb támadáshoz” – írta Zelenszkikj bejegyzésében. Hozzátette: épp úgy ki kellett volna tartani e területek mellett, ahogy Ukrajna „nem mondott le Kijevről, Odesszáról vagy Harkivról 2022 után”.

Polgárháborús felfordulás: Helyi lakosoknak osztanak segélyt a katonák a donbassz-beli Szlovjanszkban 2014. július 6-án. Kinek az érdeke? (Fotó: Sergii Kharchenko/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)

Az ukrán elnök felidézte: szerinte 1994-ben Ukrajna úgynevezett „biztonsági garanciákat” kapott, de azok nem működtek. Volodimir Zelenszkij nyilván az 1994-es budapesti memorandumra gondolt: 1994. december 5-én, Budapesten írták alá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) itt megtartott konferenciáján. Az egyezmény nem kötelező érvényű biztonságpolitikai ígérvényeket fogalmazott meg az aláíró feleknek annak kapcsán, hogy Ukrajna, Fehéroroszország és Kazahsztán csatlakozott a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló atomsorompó egyezményhez.

Ukrajna ennek eredményekén

1994 és 1996 között leszerelte a világon a harmadik legnagyobbnak számító nukleáris fegyverarzenálját.

„Nincsenek orosz népszavazási jogok”

A „kényszerűen feladott” és a donbászi területek kapcsán viszont Zelenszkij nem tett említést arról, hogy a 2014. szeptember 5-én aláírt, úgynevezett minszki jegyzőkönyv rendelkezett az előre hozott helyhatósági választások kiírásáról, s Kijev azt is vállalta, hogy

„ideiglenes törvényt” hoz Donyeck és Luhanszk különleges jogállásáról.

A megállapodás tehát számos pontban rögzítette a vegyes lakosságú terület jogállását. Csakhogy az ukrán vezetés ezt kevéssé tartotta tiszteletben. „Nincsenek orosz népszavazási jogok, nincsenek kulturális vagy nyelvi sajátosságok” – fogalmazott például Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó. Különös látásmódra utal, hogy az ukrán elnök a hadsereg sikereiről számol be – az utóbbi időszak harctéri híradásai ezt a kincstári optimizmust kevéssé támasztják alá.

Ma lesz a holnap tegnapja

Mindeközben Zelenszkij – minden bizonnyal az időzónák közötti eltérések okán – némileg eltévedt térben és időben. Míg hétfőn, hajnali 04.40-kor írt posztjában ukránul és angolul is azt írja, hogy „holnap” (tehát: kedden) tárgyal Donald Trumppal, az összes hírforrás arról számol be, hogy a kétoldalú megbeszélésre Washingtonban ottani idő szerint 13.00-kor (közép-európai idő szerint 19.00-kor) kerül sor,

természetesen nem kedden, hanem még a hétfői nap folyamán.

Úgy tűnik, a hajnali órákban Volodimir Zelenszkij nem tudta megugrani az időben és térben való tájékozódás akadályát. Az esti órákig kiderül: a tárgyalóasztalnál meg tudja-e oldani ugyanezt a feladatot.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án. Súgnak neki? (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)