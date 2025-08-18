Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását! – jelentette ki Menczer Tamás

Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket, miközben az oroszok szállítanak.
Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte:
az oroszok a hibásak, és az ukrán politikus gyakorlatilag azt követelte, hogy Magyarország szakítsa meg az energetikai együttműködést Oroszországgal.
„A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból ”pusztán„ ennyi a különbség, ez ilyen egyszerű” – emelte ki.
„Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba, de nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs.
Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamosenergia nélkül Ukrajna összeomlana” – fogalmazott Menczer Tamás a videónyilatkozatban.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)