Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását! – jelentette ki Menczer Tamás

Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket, miközben az oroszok szállítanak.

Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte:

az oroszok a hibásak, és az ukrán politikus gyakorlatilag azt követelte, hogy Magyarország szakítsa meg az energetikai együttműködést Oroszországgal.

„A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból ”pusztán„ ennyi a különbség, ez ilyen egyszerű” – emelte ki.

„Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba, de nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs.

Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamosenergia nélkül Ukrajna összeomlana” – fogalmazott Menczer Tamás a videónyilatkozatban.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)