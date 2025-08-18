Ukrajna támadása a Magyarországra vezető olajvezeték ellen azt mutatja, hogy a „kijevi rezsimet” semmi sem tarja vissza – írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Telegramon.

„Oroszország mindezen évek alatt arra figyelmeztette a kijevi rezsimet feltápláló ideológusokat, az Obamajdan-klub tagjait, hogy ez az erkölcstelen és vérszomjas szörnyeteg soha nem fog megállni, és mint egy ocsmány fertőzés, az egész világon elterjed” – fogalmazott a szóvivő.

Zaharova szerint Kijev hajtott már végre terrortámadásokat Afrikában és a Közel-Keleten, és közép-ázsiai polgárokat vont be a terrorba.

„Európában ellenőrzésük alá vonták az illegális fegyverpiacot. A nyugati megrendelőkkel begyakorolták a fekete szervátültetést. A Bankovát (Kijev kormányzati negyedét) most már semmi sem állíthatja meg” – írta Zaharova.

Kiemelt kép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)