Leukémiában szenvedett a gázai nő, akit a BBC az éhezés áldozataként mutatott be

A brit közszolgálati médium, a BBC módosította korábbi beszámolóját, miután kiderült: egy Gázából Olaszországba evakuált fiatal nő nem az éhezés, hanem elsősorban leukémia következtében halt meg. A történet miatt a BBC ismét az Izraelről szóló tudósításainak pártatlanságát firtató kritikák középpontjába került.

A BBC szombaton arról számolt be, hogy a 20 éves Marah Abu Zuhri, akit súlyos állapotban, erősen lesoványodva szállítottak Olaszországba, elhunyt a kórházban. Az eredeti cikk címe és a BBC World közösségi oldalán megjelent poszt is arra utalt, hogy a fiatal nő halálát az alultápláltság okozta.

Nem sokkal később azonban az izraeli katonai szervezet, a COGAT – amely a Gázába irányuló humanitárius segélyek koordinálásáért is felel – közölte:

a nő valójában akut promielocitás leukémiában szenvedett, és emiatt kérték az olasz hatóságok az izraeli közreműködést a kimenekítéséhez.

A BBC elismerte, hogy a leukémiás diagnózissal kezdetben nem voltak tisztában, és csak az izraeli hatóságok tájékoztatása után egészítették ki a történetet. Hétfőre módosították az eredeti címet, a közösségi médiás bejegyzést pedig törölték, majd egy új, pontosabb szövegezéssel osztották meg újra.

🔴 BBC under fire over claim Gazan ‘cancer patient’ starved to deathhttps://t.co/FSXkjgcdtp — The Telegraph (@Telegraph) August 18, 2025

Az egyetemhez tartozó pisai kórház – ahol Marah Abu Zuhrit kezelték – úgy fogalmazott, hogy a beteg nagyon összetett klinikai képet mutatott, melyben szerepet játszott a súlyos izom- és testsúlyvesztés is. Az olasz hírügynökségek ugyanakkor továbbra is kiemelik, hogy a nő súlyos alultápláltságban szenvedett.

Az eset komoly felháborodást váltott ki.

Mike Huckabee, az Egyesült Államok volt izraeli nagykövete – Donald Trump korábbi szövetségese – ironikus hangvételben kérte számon a BBC-t, és bocsánatkérésre szólította fel az intézményt – számol be róla a The Telegraph.

Michael Ellis volt brit főügyész a BBC Izrael-ellenes elfogultságát bírálta, és úgy nyilatkozott: az ilyen típusú félretájékoztatás hozzájárulhat az antiszemitizmus erősödéséhez az Egyesült Királyságban.

A COGAT közleményében azt hangsúlyozta, hogy Izrael már korábban felajánlotta Marah evakuálását, és az ilyen jellegű egészségügyi áttelepítéseket – különösen gyerekek esetében – rendszeresen támogatják, szemben a Hamász gyakorlataival, amelyek gyakran politikai célokra használják fel ezeket az ügyeket.

Nem ez volt az első ilyen eset a BBC-nél.

Korábban heves kritikák érték a közszolgálati csatornát egy dokumentumfilm miatt is, amelyet a Hamász egyik miniszterének fia narrált – anélkül, hogy a családi kapcsolatot nyilvánosságra hozták volna. A BBC belső vizsgálata szerint ez sértette a szerkesztőségi irányelveket.

Emellett a csatorna komoly visszhangot váltott ki azzal is, hogy közvetítette a Glastonbury fesztivál egyik performanszát, amelyben „halált az izraeli hadseregre” (IDF) kiáltások hangzottak el – a vezetőség tagjai pedig állítólag közvetlenül is részt vettek annak eldöntésében, hogyan kezeljék a műsort.

Kiemelt kép forrása: X.com