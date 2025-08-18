Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Lesz öltöny és nyakkendő Zelenszkijen? – érdeklődött a Fehér Ház

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.08.18. 17:15

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Fehér Ház megkérdezte az ukrán tisztviselőket, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön lesz-e öltöny, amikor hétfőn Donald Trumppal tárgyal Washingtonban – írja az Axios.

A kérdés rossz emlékeket idéz: az amerikai elnök már a február végi, összeveszéssel véget érő találkozójukon is szóvá tette Zelenszkij katonás öltözködését:

„Hogy kiöltözött ma” – ez volt akkor Trump első mondata az ukrán elnökhöz.

Az Axios szerint az ukrán elnök hétfőn ugyanabban a fekete zakóban lesz, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt, és nyakkendő sem lesz rajta.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)

Fehér Házorosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Ajánljuk még

 