Lesz öltöny és nyakkendő Zelenszkijen? – érdeklődött a Fehér Ház

A kérdés rossz emlékeket idéz: az amerikai elnök már a február végi, összeveszéssel véget érő találkozójukon is szóvá tette Zelenszkij katonás öltözködését:
„Hogy kiöltözött ma” – ez volt akkor Trump első mondata az ukrán elnökhöz.
Az Axios szerint az ukrán elnök hétfőn ugyanabban a fekete zakóban lesz, mint amit júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt, és nyakkendő sem lesz rajta.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)