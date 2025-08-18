Kína is megszólalt az orosz–ukrán háború politikai rendezéséről

Kína továbbra is a maga eszközeivel kívánja előmozdítani a konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő annak kapcsán szólalt meg, hogy a múlt héten Alaszkában tartott amerikai–orosz csúcstalálkozón sajtóértesülések szerint

Kínát is megemlítették, mint Ukrajna biztonságának egyik lehetséges jövőbeni garantálóját.

A szóvivőt arról is kérdezték, miként értékeli Peking, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin hat év után ismét tárgyalóasztalhoz ült, s az orosz elnök tíz év elteltével először járt az Egyesült Államokban. Mao Ning közölte: Kína támogat minden békés rendezést célzó erőfeszítést. Egyúttal üdvözölte, hogy

Moszkva és Washington tárgyalásokat folytat,

ami elősegítheti az ukrajnai konfliktus politikai rendezését.

Hozzátette: Kína azt reméli, hogy minden érintett fél a megfelelő időben csatlakozik a békefolyamathoz, és mielőbb létrejön egy igazságos, tartós és minden fél által elfogadható megállapodás.

Kiemelt kép: Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy pekingi sajtóértekezleten 2023. március 24-én (Fotó: MTI/EPA/Mark R. Cristino)