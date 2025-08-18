Két nap alatt két medvét gázoltak halálra Háromszéken

Az elpusztult állatok fiatal nőstények voltak, az egyik pár hónapos bocs, a másik legfeljebb másfél éves lehetett.

Augusztus 14-én délben Barót környékén, 16-án reggel pedig Csernáton község térségében ütöttek el egy-egy medvét a járművezetők. Mindkét példány fiatal nőstény volt, az egyik alig három-négy hónapos bocs, a másik legfeljebb másfél éves lehetett – számolt be a Székelyhon.ro.

Hozzátették, hogy a sofőrök nem jelentkeztek a rendőrségen, vélhetően az autóikat nem érte nagyobb kár, és a hatóságok tudta szerint személyi sérülés sem történt. A hírportál emlékeztet, hogy

idén ezzel már nyolcra nőtt a közutakon elpusztult medvék száma, Kovászna megyében,

legutóbb július 25-én Mikóújfalunál ütött el egy autós egy kétéves bocsot.

