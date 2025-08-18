Két nap alatt két medvét gázoltak halálra Háromszéken

Augusztus 14-én délben Barót környékén, 16-án reggel pedig Csernáton község térségében ütöttek el egy-egy medvét a járművezetők. Mindkét példány fiatal nőstény volt, az egyik alig három-négy hónapos bocs, a másik legfeljebb másfél éves lehetett – számolt be a Székelyhon.ro.
Hozzátették, hogy a sofőrök nem jelentkeztek a rendőrségen, vélhetően az autóikat nem érte nagyobb kár, és a hatóságok tudta szerint személyi sérülés sem történt. A hírportál emlékeztet, hogy
idén ezzel már nyolcra nőtt a közutakon elpusztult medvék száma, Kovászna megyében,
legutóbb július 25-én Mikóújfalunál ütött el egy autós egy kétéves bocsot.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)