Izrael megállt egy napra, hogy kiálljon a 681 napja fogva tartott gázai túszokért

Vasárnap reggelre az izraeli társadalom példa nélküli demonstrációra készült: túszcsaládok, civilek, vállalatok és szervezetek közösen álltak ki az immár 681 napja Gázában fogva tartott túszok kiszabadításáért. A „Túszok és Eltűntek Fórumának” kezdeményezésére indított országos megmozdulás célja, hogy rávilágítson a humanitárius katasztrófára és nyomást gyakoroljon a döntéshozókra.

A tiltakozáshullám már a kora reggeli órákban megkezdődött, szimbolikusan 6:29-kor, az október 7-i terrortámadás pontos időpontjában. A nap folyamán több mint 400 helyszínen szerveztek tüntetéseket, az események központi helyszíne a tel-avivi Túszok tere, ahová a szervezők szerint mintegy egymillió ember érkezhet. Több nagyvállalat és közintézmény lehetővé tette dolgozóinak a részvételt, miközben a szervezők szerint a demonstráció célja nemcsak a túszok hazahozatala, hanem a közöny megtörése is – számolt be az Israel Hayom.

„Izrael ma megállt, hogy megmutassuk: nem felejtünk és nem mondunk le róluk”

– hangsúlyozták a szervezők.

A demonstrációhoz számos ismert közéleti szereplő is csatlakozott, köztük az izraeli származású színésznő, Gal Gadot, aki személyesen találkozott a túszok családtagjaival. Hosszasan beszélgetett több érintett hozzátartozóval, köztük Lishay Miran-Lavival, akinek férjét, Omri Mirant még mindig Gázában tartják fogva.

Az ország több pontján jelentős forgalomkorlátozásokat tapasztaltak a demonstrációk miatt. Lezárták például az Ayalon autópályát és a Ben Shemen térséget, ahol aktivisták útlezárásokkal követelték a túszok szabadon engedését.

A rendőrség több helyen erőszakkal távolította el az útlezáró demonstrálókat kiemelve: a véleménynyilvánítás szabadsága nem jelent jogot a közrend megsértésére.

A hatóságok országszerte fokozott rendőri jelenléttel készültek, hogy garantálják a tüntetők biztonságát és a közlekedés zavartalanságát.

A tiltakozások politikai visszhangja nem maradt el. Benjámin Netanjahu miniszterelnök egy kormányülésen úgy fogalmazott: „Aki most a háború befejezését követeli anélkül, hogy a Hamászt legyőznénk, az gyakorlatilag elodázza a túszok kiszabadítását és biztosítja az október 7-i rémálom megismétlődését.”

Ezzel szemben Jichák Hercog államelnök személyesen is ellátogatott a Túszok terére, ahol támogatásáról biztosította a családokat: „Nem vagytok egyedül. A világnak meg kell értenie: elég a képmutatásból. Előbb engedjék szabadon a túszokat, utána kérjenek segítséget” – mondta a tömeg előtt.

A túszcsaládok képviselői a nap folyamán több sajtótájékoztatót is tartottak.

Anat Angrest, akinek fia, Matan még mindig Gázában van, úgy fogalmazott: „Ma az egész ország behúzta a vészféket. Megállunk, hogy életet mentsünk.” Lishi Miran-Lavi kijelentette:

„Ez a nap csak a kezdet. Nem adjuk fel, amíg mindenkit vissza nem hoztunk. Nincs más választásunk.”

A megmozdulások az egész napot lefedték:

8:00-kor kezdődtek a nagyobb városokban a fő események, köztük Tel-Avivban, Jeruzsálemben, Haifán és Beér-Seván.

Egész nap zajlottak az orvosi tiltakozások, figyelmeztetve a fogvatartottak életveszélyes egészségügyi állapotára.

Több tucat busz és hat nagyméretű demonstrációs konvoj indult különböző városokból a főváros felé.

Az esti órákban került sor a csúcspontnak számító gyűlésre a Túszok terén, ahol korábbi túszok, hozzátartozók és közéleti szereplők szólaltak fel.

A „Szabadok saját földünkön” elnevezésű szervezői központ egyértelmű célt fogalmazott meg: a 681 napja tartó fogság és szenvedés véget vetését. A tiltakozók azt követelik, hogy a kormány tegye meg a szükséges lépéseket a túszok mielőbbi kiszabadításáért.

