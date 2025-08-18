Horvát elnök: Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban

Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban – jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a tettre készek koalíciójához.

„Mivel a Horvátország miniszterelnöke a közelmúltban csatlakozott az úgynevezett tettre készek koalíciója országainak tárgyalásaihoz, amely olyan országokból áll, amelyek vezetői bejelentették: katonákat küldenek Ukrajnába, emlékeztetek arra, hogy Horvátország az Európai Unió (EU) és a NATO tagja, és csak ezekben a szövetségekben való tagságból eredő kötelezettségei vannak” – írta Zoran Milanovic közösségi oldalán.

„Horvátországnak nincsenek politikai vagy katonai megállapodásokból eredő kötelezettségei az úgynevezett tettre készek koalíciója országainak vezetőivel, és

a horvát kormányt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Horvátországot olyan új koalíciókba taszítsa, amely magába foglalhatja horvát katonák részvételét az ukrajnai háborúban.

Megbízást kaptam a horvát néptől, hogy képviseljem ezt az álláspontot, ezért ismét hangsúlyozom, hogy horvát katonák nem vesznek részt más népek háborúiban” – húzta alá a horvát elnök.

Andrej Plenkovic részt vett vasárnap a tettre készek koalíciója országainak videókonferenciáján, és kijelentette: Ukrajnának fenntartható békére van szüksége, amely tiszteletben tartja területi integritását és a nemzetközi jogot.

Kiemelt kép: Zoran Milanovic horvát elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek Zágrábban 2024. április 17-én (Fotó: MTI/EPA)