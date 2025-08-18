Fontos üzenetet küldött Donald Trump: ha Zelenszkij ebbe beleegyezik, azonnal véget érhet a háború

A hétfői tárgyalás előtt üzent az amerikai elnök ukrán kollégájának, Donald Trump szerint, ha Volodimir Zelenszkij elismeri orosz területként a Krím-félszigetet, azonnal véget érhet a háború – írja a CNN.

Hétfőn találkozik második alkalommal a Fehér Házban Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök két nappal azután, hogy Trump az alaszkai Anchorage-ben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A tárgyalás témája az ukrajnai háború lezárása volt, a megbeszélésen elhangzottakról kiszivárgott értesülések szerint – ahogy erről Steve Witkoff különleges elnöki megbízott beszélt erről a Fox News-nak adott interjúban – a feleknek sikerült megegyezni arról, hogy Ukrajna a NATO-tagsághoz fogható biztonsági garanciákat kaphat.

„Az oroszok hajlandóak lennének jogszabályba foglalni, hogy egy esetleges békemegállapodás után nem szándékoznak további ukrán területeket elfoglalni, és nem sértik meg más európai országok határait sem”

– többek között erről beszélt Steve Witkoff az interjúban.

A hétfői találkozó előtt a Truth Social közösségi oldalon írt bejegyzésében üzent az amerikai elnök ukrán kollégájának, Trump szerint Zelenszkijnek el kell fogadnia Oroszország néhány feltételét ahhoz, hogy véget érjen az ukrajnai háború. „Zelenszkij ukrán elnök – ha úgy akarja – majdhogynem azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, vagy folytathatja a harcot” – írta Trump, majd úgy folytatta: „emlékezzünk, hogyan is kezdődött.”

„Nem lehet visszaszerezni az Obama által odaadott Krím-félszigetet (12 évvel ezelőtt, egy puskalövés nélkül) és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba.”

„Van, ami sosem változik” – írta Donald Trump.

A CNN hozzáteszi még, Zelenszkij nem egyedül érkezik Trumphoz a Fehér Házba. A washingtoni megbeszélésen ezúttal többen is jelen lesznek az európai vezetők közül, többek között Emmanuel Macron francia elnök, valamint Keir Starmer brit és Friedrich Merz német kormányfők. Szintén ott lesz az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, aki a találkozó előtt és az alaszkai megbeszélésre reagálva vasárnap arról beszélt, Európa álláspontja egyértelmű: a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. „Továbbra is támogatjuk Ukrajna útját az Európai Unióhoz való csatlakozás felé. Ez önmagában is biztonsági garancia” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dán EU-elnökség alkalmából tartott fogadáson Aarhusban 2025. július 3-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Henning Bagger)