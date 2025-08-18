Európa azt az elvet védi, hogy a határokat nem lehet erővel megváltoztatni – jelentette ki a cseh külügyminiszter

Európa az Ukrajna jövőjéről folytatott tárgyalásokon azt az elvet védi, hogy a határok katonai erővel nem változtathatók meg – jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hétfőn Prágában a Seznam zprávy hírportálnak adott interjúban.

Amennyiben Vlagyimir Putyin orosz államfő újabb értelmetlen követelésekkel áll elő, Európának késznek kell lennie keményebbé tenni azokat a szankciókat, amelyek Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszerítették – fejtette ki a cseh diplomáciai vezetője Donald Trump amerikai államfő és Volodimir Zelenszkij Ukrán elnök, valamint több európai vezető hétfői washingtoni tárgyalásait érintő kérdésre válaszolva.

Bár Csehország vezetői nincsenek a meghívottak között, Jan Lipavsky szerint Prága nem szorult a háttérbe, mert tagja a hajlandóak koalíciójának és irányítja a nagy kaliberű lőszer beszerzését Ukrajna számára.

„Elképzelhetetlen, hogy egyszerre 30 európai vezető érkezzen a Fehér Házba”

– magyarázta a helyzetet a külügyminiszter.

Oroszország állítólagos területi követeléseit, amelyekről a sajtó ír, Jan Lipavsky hallatlannak és értelmetlennek minősítette. „A rossz béke azt jelenti, hogy néhány éven belül új agresszióra számíthatunk” – vélekedett a diplomata.

Európának szankciók formájában nagyon erős érvei vannak Oroszország ellen

– mutatott rá Jan Lipavsky.

Megerősítette, hogy Csehország újból javasolni fogja az orosz diplomaták mozgásának korlátozását a schengeni övezetben.

Kapcsolódó tartalom Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, jelentette ki Zelenszkij

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár (b2) Alexander Stubb finn elnök (b3), Giorgia Meloni olasz kormányfő (b4), Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j4), Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b3) és Keir Starmer brit kormányfő (b2) megbeszélést folytat (Fotó: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili)