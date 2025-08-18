Belgium szigorította a menedékkérők családegyesítésére vonatkozó szabályokat

Hétfőtől új, szigorúbb feltételek vonatkoznak Belgiumban a menedékkérők családegyesítési kérelmeire – közölte a belga szövetségi kormány.

Anneleen Van Bossuyt bevándorlásügyi miniszter a jobboldali Új Flamand Szövetség politikusa szerint a szigorításra a szociális ellátórendszerre nehezedő nyomás miatt volt szükség. „Szabályaink túlságosan engedékenyek voltak, Belgium pedig vonzerőt jelentett a migránsoknak és menedékkérőknek.

Ezekkel az intézkedésekkel megtörjük ezt a húzóhatást”

– fogalmazott.

Az új szabályozás szerint a kérelmezőknek legalább a garantált minimálbér 110 százalékát – mintegy 2300 eurót – kell jövedelemként igazolniuk havonta, minden további eltartott után további tíz százalékkal növelve a minimumjövedelmet. A családegyesítés alsó korhatára 18-ról 21 évre emelkedik, hogy megelőzzék a kényszer- és gyermekházasságokat.

Az ideiglenes védelmi státusszal rendelkezők számára a szabályok különösen szigorúak lesznek:

családalapítás nem engedélyezett, családegyesítés csak két év elteltével és megfelelő jövedelem, lakhatás és egészségbiztosítás mellett történhet.

A családegyesítés továbbra is Belgium legnagyobb legális migrációs csatornája: 2024-ben csaknem 60 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki ezen a jogcímen.

A kiemelt kép illusztráció. Migránsok csoportjának egyik tagja a brüsszeli bevándorlási hivatal előtti Maximilien Parkban (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)