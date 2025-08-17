Ursula von der Leyenék is csatlakoznak Zelenszkijhez washingtoni tárgyalásaira

Több európai ország állam-, illetve kormányfője bejelentette vasárnap, hogy jelen lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban tartandó tárgyalásain. Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is közölte, hogy elutazik a hétfői találkozóra.

A német kormány közleményt adott ki, amelyben bejelentette Merz részvételét. „A tárgyalások egyebek között a biztonsági garanciákról, a területi kérdésekről és Ukrajna további támogatásáról fognak szólni az orosz agresszió elleni védekezés jegyében. Ez magában foglalja a szankciók fenntartását is” – fogalmaztak a közleményben.

Ursula von der Leyen szintén bejelentette, hogy részt vesz a Fehér Házban tartandó találkozón.

Az Európai Bizottság elnöke azt is jelezte, hogy már vasárnap Brüsszelben fogadja Zelenszkijt.

Macron és Stubb hivatala szintén vasárnap közölte, hogy a francia, illetve a finn államfő is Washingtonba utazik a hétfői tárgyalásra.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat Rómában 2025. április 26-án (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Andrew Medichini)