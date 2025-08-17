Ursula von der Leyenék is csatlakoznak Zelenszkijhez washingtoni tárgyalásaira

A német kormány közleményt adott ki, amelyben bejelentette Merz részvételét. „A tárgyalások egyebek között a biztonsági garanciákról, a területi kérdésekről és Ukrajna további támogatásáról fognak szólni az orosz agresszió elleni védekezés jegyében. Ez magában foglalja a szankciók fenntartását is” – fogalmaztak a közleményben.
Ursula von der Leyen szintén bejelentette, hogy részt vesz a Fehér Házban tartandó találkozón.
Az Európai Bizottság elnöke azt is jelezte, hogy már vasárnap Brüsszelben fogadja Zelenszkijt.
Macron és Stubb hivatala szintén vasárnap közölte, hogy a francia, illetve a finn államfő is Washingtonba utazik a hétfői tárgyalásra.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat Rómában 2025. április 26-án (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Andrew Medichini)