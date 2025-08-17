Ursula von der Leyen reagált Putyin békefeltételeire, miután fogadta Zelenszkijt

Európa álláspontja egyértelmű: a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Ez olyan döntés, amelyet egyedül Ukrajnának kell meghoznia – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke vasárnap Brüsszelben, miután fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Ursula von der Leyen az Alaszkában szombat hajnalban befejeződött amerikai-orosz csúcstalálkozót követően, valamint az Emmanuel Macron francia elnök által vasárnap délutánra összehívott videókonferenciát, illetve a több európai vezető, a NATO-főtitkár és az ukrán elnök részvételével hétfőn Washingtonban tervezett találkozó előtt tartott megbeszélést Zelenszkijjel.

A megbeszélést követően Ursula von der Leyen hangsúlyozta:

Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy megőrizze szuverenitását és területi egységét.

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre nézve, legyen szó együttműködésről más országokkal vagy más országok konkrét segítségéről – szögezte le.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)