Ursula von der Leyen reagált Putyin békefeltételeire, miután fogadta Zelenszkijt

Ursula von der Leyen az Alaszkában szombat hajnalban befejeződött amerikai-orosz csúcstalálkozót követően, valamint az Emmanuel Macron francia elnök által vasárnap délutánra összehívott videókonferenciát, illetve a több európai vezető, a NATO-főtitkár és az ukrán elnök részvételével hétfőn Washingtonban tervezett találkozó előtt tartott megbeszélést Zelenszkijjel.
A megbeszélést követően Ursula von der Leyen hangsúlyozta:
Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy megőrizze szuverenitását és területi egységét.
Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre nézve, legyen szó együttműködésről más országokkal vagy más országok konkrét segítségéről – szögezte le.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)