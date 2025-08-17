Tömeglövöldözés történt egy amerikai étteremben, hárman meghaltak

Három ember meghalt, további nyolcan pedig megsebesültek, amikor több fegyveres tüzet nyitott egy brooklyni étteremben vasárnap hajnalban, zárás körül – közölte a New York Post.

A rendőrök vasárnap hajnali 3:30 előtt kaptak bejelentést lövöldözésről a Taste of the City Lounge nevű szórakozóhelyről, a Franklin Avenue 903. szám alatt, a Crown Heights negyedben – közölte Jessica Tisch, a New York-i rendőrség (NYPD) rendőrbiztosa egy sajtótájékoztatón.

A halálos áldozatok három férfi volt, 27 és 35 évesek, valamint egy ismeretlen korú személy.

A lövöldözéssel kapcsolatban eddig senkit sem tartóztattak le, a tetteseket még nem azonosították.

A helyszínen legalább 36 töltényhüvelyt találtak.

„New York városában idén hét hónap alatt a valaha mért legalacsonyabb számú lövöldözéses eset és sebesült szerepel a statisztikákban. Egy ilyen eset, hála Istennek, ritkaság, de természetesen szörnyű, ami ma reggel történt”

– mondta Tisch.

Az NYPD nyomozást indított a hajnalban történt lövöldözés ügyében. Az X-re feltöltött videók szerint rendőrök álltak a helyszínen, vértócsák és betört üvegdarabok mellett.

A Taste of the City Lounge amerikai és karibi ételeket kínál, teljes bárpulttal, vízipipával és DJ-kkel. Az üzlet 2022-ben nyílt meg, kevesebb mint fél mérföldre a történelmi Brooklyn Múzeumtól, és vasárnap hajnali 3 órakor zárt be.

A kiemelt kép illusztráció.