„Sokkal erősebb biztonsági garanciákról beszéltünk, mint azt bárki valaha is elképzelte” – jelentette ki Trump különmegbízottja

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozóján jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokban – állította Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különmegbízottja a Fox News műsorában.

Witkoff szerint Putyin „jelentős engedményeket” tett a találkozón, többek között olyan törvényi garanciák elfogadására is hajlandónak mutatkozott, amelyek értelmében Oroszország nem törekszik további ukrán területek elfoglalására, és tiszteletben tartja az európai határokat.

„A találkozón sikerült megerősített biztonsági garanciákban megállapodni”

– fogalmazott Witkoff. „Az oroszok hajlandóak lennének jogszabályba foglalni, hogy egy esetleges békemegállapodás után nem szándékoznak további ukrán területeket elfoglalni, és nem sértik meg más európai országok határait sem.”

A különmegbízott azt is elmondta, hogy Trump a megbeszélést követően azonnal konzultált Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint több európai vezetővel. A találkozót a résztvevők „egyértelmű diplomáciai sikernek” értékelték.

A Fox News műsorvezetője, Shannon Bream ugyanakkor rákérdezett arra is, hogy Trump miért nem sürgette Putyint tűzszüneti megállapodás aláírására, hiszen korábban ezt nevezte elsődleges céljának, és figyelmeztette is az orosz elnököt a következményekre, ha erre nem kerül sor.

Witkoff erre úgy reagált:

Trump eredetileg valóban tűzszünetet akart, de a tárgyalások előrehaladtával felmerült a lehetősége egy átfogóbb békemegállapodásnak.

„Az elnök mindig is támogatta a tűzszünet gondolatát, de a találkozón elért előrelépések alapján úgy tűnt, hogy akár egy teljes békemegállapodás is elérhető közelségbe került. Ennél többet senki sem remélt” – hangsúlyozta a különmegbízott.

Trump telefonos egyeztetéseit követően az európai vezetők közös közleményben üdvözölték az amerikai elnök béketeremtő törekvéseit, ugyanakkor nem foglaltak állást a tűzszünet és a végleges békemegállapodás kérdésében.

„Üdvözöljük Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai vérontás megállítására, Oroszország agressziójának lezárására, valamint az igazságos és tartós béke elérésére” – áll a közleményben.

Vlagyimir Putyin a Kremlben tartott következő megbeszélésen „őszintének” nevezte az alaszkai tárgyalásokat.

„Tiszteletben tartjuk az amerikai adminisztráció álláspontját, amely a fegyveres konfliktus mielőbbi befejezését sürgeti. Mi is arra törekszünk, hogy minden kérdést békés eszközökkel rendezzünk” – nyilatkozta az orosz elnök.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)