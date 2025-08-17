Macron szerint Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük a washingtoni tárgyaláson

Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük hétfőn Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásán – jelentette ki vasárnap Emmanuel Macron francia elnök a Coalition of the Willing (Tettrekészek Koalíciója) országainak videokonferenciáját követően.

„Ha ma gyengeséget mutatunk Oroszország előtt, azzal lerakjuk a jövőbeli konfliktusok alapját” – hangoztatta. Mint mondta, a kijevi vezetés szövetségesei erős és tartós békét akarnak Ukrajna számára, és hogy tartsák tiszteletben Ukrajna területi épségét.

Petr Fiala cseh miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: az európai vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákat kell kapnia ahhoz, hogy további tárgyalásokra kerülhessen sor a háború befejezéséről.

„A Tettrekészek Koalíciójának videokonferenciája fontos volt a holnapi fehér házi találkozó előtti egyeztetés szempontjából”

– írta az X-en.

„Megállapodtunk abban, hogy közvetlen prioritásként kell kezelni az öldöklés leállítását, és hogy az Egyesült Államok és Európa által Ukrajnának nyújtott egyértelmű biztonsági garanciák teljességgel elengedhetetlenek a további tárgyalásokhoz” – közölte a cseh miniszterelnök.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szintén az X-en arról írt, hogy a tanácskozás során hangsúlyozta:

„az agresszorra kell nyomást gyakorolni, nem az áldozatra”.

António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt fejtegette mikroblogján, hogy elengedhetetlen az Egyesült Államok és az európai országok egysége egy Ukrajna számára fenntartható békemegállapodáshoz. „Hangsúlyoztam a Tettrekészek Koalíciójának mai tanácskozásán, hogy amennyiben nem sikerül tűzszünetet elérni, az EU-nak és az Egyesült Államoknak fokoznia kell a nyomást Oroszországra” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom Ijesztő kijelentést tett Marco Rubio amerikai külügyminiszter a háború lezárásával kapcsolatban Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a tervek szerint hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia államfő, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter és Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA pool/Philippe Magoni)