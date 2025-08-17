Légi oktatásból katasztrófa lett: kisrepülő csapódott egy golfpályába – VIDEÓ

A Piper Cherokee típusú kisgép helyi idő szerint délután 2 óra körül csapódott a földbe a Mona Vale Golfpályán, miután a fedélzeten tartózkodó oktató és tanulópilóta vészhelyzetbe került.
A repülőgép Camdenből szállt fel kora délután, és eredetileg a Wollongong repülőtérre kellett volna érkeznie
– derült ki a repülési adatokból.
Szemtanúk beszámolói szerint többen is golfoztak a pályán, amikor a gép hirtelen megjelent a levegőben, majd röviddel később becsapódott. A gép darabjai szétszóródtak a területen, de a repülőtest túlnyomórészt egyben maradt – írja a The Australian.
A balesetet követően több golfozó a segítségükre sietett, miközben az egyik szemtanú indulatos kiáltása is hallható volt egy helyszíni videófelvételen.
A két utas – mindketten körülbelül 50 év körüliek – csak kisebb sérüléseket szenvedett, és a helyszínen három mentős, valamint egy felügyelő látta el őket. Állapotukat stabilnak ítélték meg, majd a Royal North Shore kórházba szállították őket további megfigyelésre.
Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) megkezdte az eset kivizsgálását.
A hatóság közölte: a baleset körülményeinek tisztázása érdekében adatgyűjtésbe kezdtek.
Kiemelt kép forrása: X.com