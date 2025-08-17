Légi oktatásból katasztrófa lett: kisrepülő csapódott egy golfpályába – VIDEÓ

Csodával határos módon élte túl két férfi, amikor kisrepülőgépük kényszerleszállást hajtott végre egy golfpályán Sydney közelében, az ausztráliai Mona Vale településen.

A Piper Cherokee típusú kisgép helyi idő szerint délután 2 óra körül csapódott a földbe a Mona Vale Golfpályán, miután a fedélzeten tartózkodó oktató és tanulópilóta vészhelyzetbe került.

A repülőgép Camdenből szállt fel kora délután, és eredetileg a Wollongong repülőtérre kellett volna érkeznie

– derült ki a repülési adatokból.

Szemtanúk beszámolói szerint többen is golfoztak a pályán, amikor a gép hirtelen megjelent a levegőben, majd röviddel később becsapódott. A gép darabjai szétszóródtak a területen, de a repülőtest túlnyomórészt egyben maradt – írja a The Australian.

Two men in their 50s have made a miracle escape after their Piper Cherokee crashed in an emergency landing at a golf course on Sydney’s Northern Beaches. The plane made an emergency landing at Mona Vale Golf Course in Mona Vale about 2pm. The plane left Camden about 1pm and was… pic.twitter.com/Mcok9J7MVp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 17, 2025

A balesetet követően több golfozó a segítségükre sietett, miközben az egyik szemtanú indulatos kiáltása is hallható volt egy helyszíni videófelvételen.

A két utas – mindketten körülbelül 50 év körüliek – csak kisebb sérüléseket szenvedett, és a helyszínen három mentős, valamint egy felügyelő látta el őket. Állapotukat stabilnak ítélték meg, majd a Royal North Shore kórházba szállították őket további megfigyelésre.

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) megkezdte az eset kivizsgálását.

A hatóság közölte: a baleset körülményeinek tisztázása érdekében adatgyűjtésbe kezdtek.

Kiemelt kép forrása: X.com