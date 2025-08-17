Légi oktatásból katasztrófa lett: kisrepülő csapódott egy golfpályába – VIDEÓ

Műsorújság
2025.08.17. 17:49

Csodával határos módon élte túl két férfi, amikor kisrepülőgépük kényszerleszállást hajtott végre egy golfpályán Sydney közelében, az ausztráliai Mona Vale településen.

A Piper Cherokee típusú kisgép helyi idő szerint délután 2 óra körül csapódott a földbe a Mona Vale Golfpályán, miután a fedélzeten tartózkodó oktató és tanulópilóta vészhelyzetbe került.

A repülőgép Camdenből szállt fel kora délután, és eredetileg a Wollongong repülőtérre kellett volna érkeznie

– derült ki a repülési adatokból.

Szemtanúk beszámolói szerint többen is golfoztak a pályán, amikor a gép hirtelen megjelent a levegőben, majd röviddel később becsapódott. A gép darabjai szétszóródtak a területen, de a repülőtest túlnyomórészt egyben maradt – írja a The Australian.

A balesetet követően több golfozó a segítségükre sietett, miközben az egyik szemtanú indulatos kiáltása is hallható volt egy helyszíni videófelvételen.

A két utas – mindketten körülbelül 50 év körüliek – csak kisebb sérüléseket szenvedett, és a helyszínen három mentős, valamint egy felügyelő látta el őket. Állapotukat stabilnak ítélték meg, majd a Royal North Shore kórházba szállították őket további megfigyelésre.

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) megkezdte az eset kivizsgálását.

A hatóság közölte: a baleset körülményeinek tisztázása érdekében adatgyűjtésbe kezdtek.

