Hajmeresztő pillanatok a levegőben: meghibásodott a hajtóműve egy Korfuról indult Boeingnek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.17. 16:45

| Szerző: hirado.hu
A dél-olaszországi Brindisiben volt kénytelen leszállni a Condor légitársaság Korfuról Düsseldorfba tartó járata a hajtómű műszaki meghibásodása miatt – közölte vasárnap a német légitársaság.

A tájékoztatás szerint a Boeing 757-es típusú utasszállító fedélzetén 273 utas 8 fős személyzet volt a szombat esti incidens idején. A műszerek meghibásodást jeleztek az egyik hajtóműben, ami miatt a gépnek le kellett szállnia a Korfutól nagyjából 200 kilométerre északnyugatra található Brindisiben.

A repülőgép Brindisiben műszaki átvizsgáláson esik át.

Az utasokért cseregépet küldtek, amely vasárnap reggel megérkezett Düsseldorfba.

A légitársaság szerint Brindisiben nem tudtak elegendő szállodai szobát biztosítania az utasoknak, akik közül többeknek így a repülőtéren kellett tölteniük az éjszakát.

A kiemelt kép illusztráció. A speedbird5280 felhasználónevű Hayden Smith Instagram-oldalán közreadott kép a United Airlines amerikai légitársaság 328-as járatáról (Fotó: MTI/EPA/Hayden Smith)

kényszerleszálláslégiközlekedésrepülőgép Boeing GörögországOlaszország

