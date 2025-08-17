Hajmeresztő pillanatok a levegőben: meghibásodott a hajtóműve egy Korfuról indult Boeingnek

A dél-olaszországi Brindisiben volt kénytelen leszállni a Condor légitársaság Korfuról Düsseldorfba tartó járata a hajtómű műszaki meghibásodása miatt – közölte vasárnap a német légitársaság.

A tájékoztatás szerint a Boeing 757-es típusú utasszállító fedélzetén 273 utas 8 fős személyzet volt a szombat esti incidens idején. A műszerek meghibásodást jeleztek az egyik hajtóműben, ami miatt a gépnek le kellett szállnia a Korfutól nagyjából 200 kilométerre északnyugatra található Brindisiben.

A repülőgép Brindisiben műszaki átvizsgáláson esik át.

Az utasokért cseregépet küldtek, amely vasárnap reggel megérkezett Düsseldorfba.

A légitársaság szerint Brindisiben nem tudtak elegendő szállodai szobát biztosítania az utasoknak, akik közül többeknek így a repülőtéren kellett tölteniük az éjszakát.

