Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után.

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy „minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről”. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása, „Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak” – mondta.

Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton „hosszú és tartalmas” beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott.

A Kreml az ukrán elnök bejelentése után közölte: az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadta a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)