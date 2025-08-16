Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy „minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről”. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása, „Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak” – mondta.
Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton „hosszú és tartalmas” beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott.
A Kreml az ukrán elnök bejelentése után közölte: az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadta a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)