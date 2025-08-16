Trump tökéletes tízesre értékelte a Putyinnal tartott csúcstalálkozót

Donald Trump amerikai elnök „tökéletes tízesnek” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóját, amely az ukrajnai háború lezárását célozta – derült ki a Fox Newsnak adott interjújából.

Trump a megbeszélésről úgy nyilatkozott, hogy „nagyon jó előrelépést” értek el a béketárgyalások terén, ugyanakkor óvatosságra intett: „Nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás.”

Az elnök szerint a találkozó meleg hangulatban zajlott, és úgy látja, közel vannak egy egyezséghez, de hozzátette:

„Ukrajnának is bele kell egyeznie.”

Tanácsot is adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: „Kössön megállapodást.”

Putyin szintén konstruktívnak nevezte az egyeztetést, amely a „kölcsönös tisztelet légkörében” zajlott.

Az amerikai elnök késznek mutatkozott részt venni egy háromoldalú csúcson is Putyin és Zelenszkij társaságában.

„Ha sikerül megoldani, rengeteg életet menthetünk meg.”

Trump hangsúlyozta, hogy őszinte párbeszédet folytattak: „Nagyon őszintén beszéltek, és szerinte Putyin látni akarja a megállapodást.”

„Egy hatalmas háborús gépezet ellen harcolnak, és mi azt hiszem, közel vagyunk a megállapodáshoz, de ezt nem szeretem kimondani. Mindig azt mondom, ha nagyon közel vagyok, akkor azt mondom, hogy 50-50, mert annyi minden megtörténhet. De azt hiszem, Putyin elnök szeretné megoldani a problémát, és ez egy olyan probléma volt, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy háború. Mindezek a családok elveszítettek valakit, és van egy könyvem több ezer emberről. Ma bemutatták nekem. Ezrek, foglyok, akiket szabadon fognak engedni”

– mondta.

Az amerikai elnök szerint most Zelenszkijen a sor:

„Most már Zelenszkij elnökön múlik, hogy megvalósítja-e, és azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódniuk egy kicsit, de ez Zelenszkij elnökön múlik… és ha akarják, ott leszek a következő találkozón.”

Trump szerint Putyin zárt ajtók mögött részletezte, miért nem kezdődött volna el ez a konfliktus, ha ő marad elnök.

„Ezen a ponton már nem számít” – mondta Trump az orosz elnök szavairól –, „de ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.”

Az interjú elején Trump az amerikai hadsereg erejét méltatta, külön kitérve a B2-es lopakodó bombázó és az F–35-ös vadászgépek bemutatójára – számol be róla a Magyar Nemzet.

Elmondása szerint mindig is jó kapcsolata volt Putyinnal, és együtt sok mindent elérhettek volna, különösen az orosz természeti erőforrások hasznosítása terén – de ezt szerinte megakadályozta a 2016-os elnökválasztásokkal kapcsolatos vizsgálat, amely ártott a kétoldalú kapcsolatoknak.

Trump ismét megerősítette, hogy szeretné lezárni az ukrajnai háborút. Sok ember hal meg, köztük oroszok és ukrán katonák.

Bírálta Joe Bident is, amiért hagyta a háború kitörését, szerinte ez a legrosszabb dolog a második világháború óta.

Arra a kérdésre, hogy mi vitte Putyint a tárgyalóasztalhoz, Trump nem nevezett meg konkrét tényezőket, de utalt arra, hogy Putyin tiszteli az Egyesült Államokat, ami Biden elnöksége alatt nem volt elmondható. Kiemelte:

a tiszteleten alapuló kapcsolat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok hatékonyan tudja képviselni érdekeit.

Az interjú során szó esett az illegális bevándorlásról, a gazdaságról és belbiztonságról is. Trump úgy fogalmazott, az ország gazdasága most nagyszerű, nincs infláció, csökkentek az energiaárak és az élelmiszerárak is.

Megemlítette továbbá, hogy Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel hatalmas amerikai befektetésekről tárgyalt, valamint kitért a Los Angeles-i zavargások elleni szövetségi fellépésekre is.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)