Trump tájékoztatta Ursula von der Leyent és az európai vezetőket az alaszkai csúcstalálkozó történéseiről

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap – közölték Washingtonban és Brüsszelben.

Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

„Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel”

– fogalmazott a bizottsági szóvivő.

Trump a Putyinnal való kapcsolatát „fantasztikusnak” nevezte, és azt mondta, hogy „jelentős” előrelépést sikerült elérniük most. Trump ezután azt mondta, hogy néhány kérdés még rendezésre vár, és ezek közt van egy nagyon jelentős is (ezzel esetleg az ukrajnai területi kérdésekre utalhatott). Majd azt mondta, hogy ő és Putyin egyaránt véget akarnak vetni a háborúnak, miközben arról is beszélt: bízik benne, hogy lesznek még sikeres találkozóik az orosz elnökkel.

„Legközelebb Moszkvában!”

– fűzte hozzá ezen a ponton Putyin, mire Trump azt mondta: elképzelhető, hogy így lesz.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)