Trump–Putyin találkozó: Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai kérdésről

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.16. 07:53

Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében – jelentette ki Stephane Dujarric, a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője szombaton.

Stéphane Dujarric hozzátette: a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton azt írta: A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)

