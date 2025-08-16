Trump felvázolta a legjobb forgatókönyvet a Putyinnal folytatott találkozó után

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán értékelte a pénteki, Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai csúcstalálkozót, és egyben vázolta a közeljövő lépéseit is, amelyek a béke mielőbbi megteremtését szolgálhatják.

„Nagyszerű és nagyon sikeres nap Alaszkában! A találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nagyon jól sikerült, akárcsak az éjszakai telefonbeszélgetés Zelenszkij ukrán elnökkel és különböző európai vezetőkkel, köztük a nagy tiszteletnek örvendő NATO-főtitkárral” – írta Truth Social oldalán az amerikai elnök.

Kiemelte:

„Mindenki egyetértett abban, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének az, ha közvetlenül békeszerződést kötnek, amely véget vetne a háborúnak, és nem csupán tűzszüneti megállapodást, amely gyakran nem tart ki”.

Üzenete végén közölte: Zelenszkij elnök hétfő délután Washingtonba, az Ovális Irodába érkezik.

„Ha minden jól alakul, akkor megbeszélést fogunk szervezni Putyin elnökkel. Ezzel potenciálisan több millió ember életét menthetjük meg. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Gavriil Grigorov)