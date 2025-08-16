Tovább nőtt az orosz lőporüzemben történt robbanás áldozatainak száma

Mint írtuk, a pénteki robbanás következtében a helyi hatóságok öt áldozatról számoltak be, azonban hozzátették, hogy a sérültek számát még nem véglegesítették.
Szombati beszámolójuk szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak.
A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki.
Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak.
Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.
A kiemelt kép illusztráció.