Tovább nőtt az orosz lőporüzemben történt robbanás áldozatainak száma

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.16. 14:03

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Tizenegyre nőtt azon robbanásnak áldozatainak száma, amely pénteken az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt.

Mint írtuk, a pénteki robbanás következtében a helyi hatóságok öt áldozatról számoltak be, azonban hozzátették, hogy a sérültek számát még nem véglegesítették.

Szombati beszámolójuk szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak.

A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak.

Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.

A kiemelt kép illusztráció.

halálos áldozatrobbanássérülés Oroszország

