Tovább nőtt az orosz lőporüzemben történt robbanás áldozatainak száma

Tizenegyre nőtt azon robbanásnak áldozatainak száma, amely pénteken az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében történt.

Mint írtuk, a pénteki robbanás következtében a helyi hatóságok öt áldozatról számoltak be, azonban hozzátették, hogy a sérültek számát még nem véglegesítették. Szombati beszámolójuk szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak. A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak. Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást. ❗️💣🇷🇺 – An explosion at the gunpowder workshop of the Elastik factory in Ryazan Oblast, Russia, killed five people and injured 20, with 10 in critical condition. The blast, followed by a fire, completely destroyed the workshop. Emergency services reported that over 100 people… pic.twitter.com/zwQPvJ1LaU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 15, 2025