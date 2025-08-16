Több mint 280 ember halálát okozták a villámárvizek Pakisztánban és Indiában

Legkevesebb 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben Indiában és Pakisztánban, és több tucatnyian eltűntek.

A több helyütt földcsuszamlásokkal járó áradások csütörtökön kezdődtek az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen igen komoly mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére – közölték pénteken a hatóságok,

miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.

A villámárvizeket kiváltó felhőszakadások egyre gyakoribbak India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, amihez részben az éghajlatváltozás is hozzájárul.

Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak.

A kiemelt kép illusztráció. Áldozatokat keresnek mentők a Dzsammu és Kasmír indiai állam Kistvar körzetében fekvő Csoszitiben (Fotó: MTI/EPA/Farúk Hán)