Több mint 280 ember halálát okozták a villámárvizek Pakisztánban és Indiában

A több helyütt földcsuszamlásokkal járó áradások csütörtökön kezdődtek az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen igen komoly mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére – közölték pénteken a hatóságok,
miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.
A villámárvizeket kiváltó felhőszakadások egyre gyakoribbak India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, amihez részben az éghajlatváltozás is hozzájárul.
Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak.
A kiemelt kép illusztráció. Áldozatokat keresnek mentők a Dzsammu és Kasmír indiai állam Kistvar körzetében fekvő Csoszitiben (Fotó: MTI/EPA/Farúk Hán)