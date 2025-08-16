Optimizmusra ad okot a két elnök barátságos hangvételű tárgyalása – jelentette ki Kiss Rajmund

Optimizmusra ad okot, hogy hat év után találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, és hogy a két elnök barátságos hangvételű tárgyalást folytatott. Az, hogy keresztnéven szólítják egymást nem show vagy politikai marketing, hanem bizalom, ami nélkül nincs megállapodás – mondta a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyvezetője szombaton az M1 aktuális csatornán.

Alaszkában tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök

Kiss Rajmund megjegyezte, hogy a több mint három éve zajló orosz-ukrán háborút ugyanakkor nem lehet lezárni egy tárgyalással. A háborúval párhuzamosan kialakult egy megváltozott világrend, amelyben sokan háborúpártiak.

Zelenszkij ukrán elnök támogatói számára a béke „boltbezárást” jelentene, ami után már nem lehet olyan könnyen kivinni az árut, „nem lehet lopni”. Felidézte:

Donald Trump a Fox News-nak a tárgyalás előtt azt mondta, azonnali tűzszünetet fog javasolni.

Mindegy, mit mondanak neki az EU vezetői, ő tárgyalni fog Putyinnal, ami egyébként kampányígérete volt. Azt mondta, hogy tájékoztatni fogja Zelenszkijt, az európai és NATO-szövetségeseket a tárgyalások alakulásáról, ezt meg is tette – fűzte hozzá.

Trump kijelentésével kapcsolatban, miszerint Zelenszkij kössön megállapodást a háború lezárása érdekében, azt mondta, ha az ukrán elnök nem köt megállapodást, nem az Európai Unió, hanem a saját nemzete fogja elmozdítani. Ez már nem az az Ukrajna, amelynek 90 százaléka támogatta őt és a honvédő háborút. A családok a szeretteiket temetik el, eközben óriási a korrupció, és komoly politikai káosz van az elnök körül.

Tüntetések lehetnek Ukrajnában, ami korábban elképzelhetetlen volt.

Azt mondta, az alaszkai találkozóról sokan gondolhatják, hogy itt az amerikai showbiznisz és Vlagyimir Putyin jelent meg, de ez nem így van. Putyin nem szokott ilyen hangulatú sajtótájékoztatót tartani, és 2025 februárjában, amikor Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban találkozott, még sajtótájékoztató sem volt.

Kiss Rajmund szerint komoly gesztusértéke van annak is hogy Trump személyesen fogadta a repülőtéren Putyint, Ursula von der Leyent például pekingi látogatásán nem így fogadta Hszi Csin-Ping kínai elnök.

„Minden magyar békét szeretne, érthető, hogy türelmetlenek az emberek, hiszen a szomszédban borzalmas háború van, érezzük a negatív gazdasági következményeit, de Rómát sem egy nap alatt építették fel”

– mondta Kiss Rajmund és „stratégiai nyugalmat” kért.

Utalt Donald Trump nyilatkozatára, miszerint az igazi siker az lesz, hogy ha az orosz és az ukrán elnökkel hármasban találkoznak, és ő csak közvetít.

Úgy vélte, nem lenne diplomatikus, ha erre a hármas találkozóra Zelenszkijt Moszkvába hívnák. A lehetséges, semleges helyszínek között megemlítette Budapestet.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)