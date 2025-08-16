Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Lecsúszott az útról és fának ütközött egy tinédzser Németországban, többen meghaltak

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.16. 14:53

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Négy fiatal meghalt Németországban szombaton, mert egy 16 éves fiú autójával lecsúszott az útról és fának ütközött.

A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba az észak-rajna-vesztfáliai Kürtenben történt baleset után – közölte a helyi hatóságok szóvivője.

Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 fiú halt meg. Az autó a vezető szüleié volt – közölte a szóvivő.

A gépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról egy kanyarban, fának ütközött és felborult. Az egyik áldozat kiesett a járműből. Mind a négy áldozat a helyszínen életét vesztette.

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

Kapcsolódó tartalom

A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.

A fiatalok elmenekültek előlük és a gépkocsi Homburg közelében lecsúszott az útról, áttörte a biztonsági korlátot és fának ütközött.

Kiemelt kép forrása: X.com

autóbalesethalálos áldozathalálos baleset Németország

Ajánljuk még

 