Karácsony előtt véget érhet a háború az amerikai szenátor szerint, de csak egy feltétellel

„Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt” – tette hozzá Graham.
A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette:
nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.
Kiemelt kép: Lindsey Graham, amerikai republikánus szenátor a Capitoliumban 2020. október 12-én (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Kevin Dietsch)