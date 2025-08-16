Több mint tízezer dolgozója lépett sztrájkba Kanada legnagyobb légitársaságának

Az Air Canada több mint 10 ezer dolgozója lépett sztrájkba szombaton, miután nem sikerült megkötni a bérmegállapodást a kitűzött, pénteki időpontig.

Az Air Canada közölte, hogy a munkabeszüntetés idejére minden járatát törli. Kanada legnagyobb légitársasága szombat kora reggelre már több mint 620 járatot törölt, aminek következtében a világ minden táján utazók egyelőre nem tudnak elrepülni.

A légiutas-kísérők jelenleg a levegőben eltöltött idő után kapnak fizetést, de szakszervezetük azt akarta elérni, hogy a járatok között a földön eltöltött időért és az utasok beszállásakor nyújtott segítségért is kapjanak kompenzációt.

A légiutas-kísérők szombatra tüntetést szerveztek a nagyobb kanadai repülőtereken.

Az Air Canada és fapados leányvállalata, az Air Canada Rouge általában napi 130 000 utast szállít. Az Air Canada a külföldi légitársaságok közül a legtöbb járatot üzemelteti az Egyesült Államokba.

A kiemelt kép illusztráció. Az Air Canada Rouge Toronto és Budapest között közlekedő Boeing 767-300-as repülőgépe (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)