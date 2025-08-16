Ismét rengett a föld Kamcsatkán, hamut lövell ki a Kljucsevszkaja vulkán

Péntek estétől szombat reggeli számos erős földmozgást mértek Kamcsatka keleti részén, ahol július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet.

Szeizmológusok beszámolója szerint péntek késő este a félsziget keleti partjainál 6,5 fokos földrengést regisztráltak, amit szombat reggelig további 12 kisebb rengés követetett, de egyik sem érte el az 5-ös erősséget.

A földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 97 km-re keletre volt.

Az előzetes adatok szerint a rengések intenzitása a regionális központban elérte az 5-6-os fokozatot. A lakosok közül sokan az utcára menekültek, tartva a további erős utórengésektől. Károkról nem érkezet jelentés.

A péntek esti nagyerejű földmozgással egy időben fölerősödtek a Kljucsevszkaja vulkán kitörései.

A vulkán 6-6,5 kilométer magasra lövell ki hamut, ami már befolyásolhatja a repülés biztonságát, ezért a térségben narancssárga légi közlekedési figyelmeztetést adtak ki.

A kiemelt kép illusztráció. Az orosz Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (FEB RAS) felvételén hamut és füstöt lövell a levegőbe a Kraseninnyikov vulkán (Fotó: MTI/EPA/Orosz Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet)