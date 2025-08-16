Halálos áldozata is van a portugáliai erdőtüzeknek

Marelo Rebelo de Sousa portugál elnök pénteken jelentette be, hogy az ország keleti részén fekvő Guarda volt polgármestere, Carlos Damaso életét vesztette a településen pusztító tűzben.

Az államfő megszakította szabadságát, és részt vett a nemzeti katasztrófaelhárítási hatóság és a polgári védelem értekezletén.

Visszatért szabadságáról Luís Montenegro miniszterelnök is.

A katasztrófaelhárítás és a polgári védelem 57 erdő- és bozóttűz oltásán dolgozik, az oltásban mintegy 5100 tűzoltó, 1600 földi és 34 légi jármű vesz részt.

A portugál kormány Spanyolországhoz hasonlóan az Európai Unió segítségét kérte, valamint négy Canadair repülőgépet, amelyek augusztus 18-ig maradnának portugál földön.

A 2017. évi gyilkos erdőtüzek után Portugália tízszeresére növelte a megelőzésre szánt kiadásokat és megduplázta ez erdőtüzek elleni harc költségvetését.

2017-ben mintegy százan estek áldozatul a lángoknak.

Az országnak ily módon 2018 és 2023 között sikerült évente átlagosan 54 500 hektárra, azaz a 2001 és 2017 közötti időszak egyharmadára csökkenteni a leégett területet.

2024-ben azonban 138 ezer hektár égett le, négyszer annyi, mint 2023-ban. Tavaly tizenkét ember – kilenc tűzoltó és három polgári személy – vesztette életét a tűzben.

A kiemelt kép illusztráció. Erdőtűz az észak-portugáliai Macieirában (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Pedro Sarmento Costa)